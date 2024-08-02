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Названы меры, которые намерен принять Дональд Трамп против мужчин в женских соревнованиях

Названы меры, которые намерен принять Дональд Трамп против мужчин в женских соревнованиях
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Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на эту должность будет добиваться запрета для мужчин принимать участие в соревнованиях с женщинами. Об этом рассказал представитель предвыборного штаба Трампа.

«Президент Трамп недвусмысленно дал понять, что он не будет поддерживать идею участия мужчин в соревновании с женщинами. Это безумная и несправедливая реальность, которой позволили случиться из-за таких леворадикальных политиков, как Камала Харрис. Когда он вернётся в Белый дом, Трамп незамедлительно примет меры для защиты женщин и девочек», — приводит слова представителя предвыборного штаба Трампа Fox News.

Ранее на Олимпиаде в Париже разразился громкий скандал после поединка между итальянской боксёршей Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф. Спортсменки встречались на стадии 1/8 финала. Бой завершился через 46 секунд после его начала, так как Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. Отметим, что Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.

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