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Тренер Сен-Пьера — о победе Мухаммада над Эдвардсом: Ковингтон не смог его победить!

Тренер Сен-Пьера — о победе Мухаммада над Эдвардсом: Ковингтон не смог его победить!
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44-летний канадский мастер боевых искусств, тренер известного бойца Жоржа Сен-Пьера и владелец зала Tristar Gym Фирас Захаби комплиментарно отозвался о победе Белала Мухаммада над Леоном Эдвардсом.

«У Белала был превосходный бокс, а тейкдаун с захватом обеих ног был ещё лучше. То, как он зафиксировал его, как он держал спину прямо, – потрясающее выступление. Это нелёгкий бой. Леон Эдвардс – очень тяжёлый соперник. Колби Ковингтон не смог его победить!

Ковингтон, парень, который боролся всю свою жизнь, парень, который должен был стать лучшим борцом в UFC, он не смог этого сделать. Он не мог этого сделать. Почему Белал снова и снова делал свои движения против Леона с такой верой? Белал так сильно верит в свои тейкдауны, и не зря», — приводит слова Захаби издание MMA News.

На шоу UFC 304 Мухаммад победил Эдвардса судейским решением.

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