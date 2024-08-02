Артур Субханкулов высказался о предстоящем титульном бое с венгром Галосом

Российский боксёр Артур Субханкулов дал комментарий по поводу предстоящего поединка с венгром Роландом Галосом, в котором ему предстоит провести защиту титула чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг. Бой пройдёт 8 августа в Уфе в формате восьми раундов.

«Очень рад снова выступить на турнире из серии «Ночь чемпионов IBA». И особенно рад, что у меня будет возможность защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA в Уфе. Да, это дополнительная ответственность, но выступать на глазах собственных болельщиков — это очень круто.

Галос — боксёр высокого уровня, у него есть любительский бэкграунд, а по профессионалам он ещё не знает поражений. Считаю, что у нас будет конкурентный поединок, и рассчитываю порадовать родную публику в своём городе. Планирую работать в своей манере, не буду ничего придумывать и выдумывать. Да, у меня есть кое-какие заготовки, которые я рассчитываю реализовать. Мой последний бой прошёл 12 июля, и между поединками будет меньше месяца, но я не вижу в этом никакой проблемы. Та встреча в Серпухове завершилась быстро, я особо даже не устал. Я не растерял форму, после того противостояния отдохнул недельку, а потом приступил к подготовке к защите титула», — приводит слова Субханкулова пресс-служба IBA.

Также в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Уфе свои поединки проведут россияне Джамбулат Бижамов, Вадим Мусаев, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Егор Козорезов.