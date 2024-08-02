Экс-чемпион UFC Шон Стрикленд высказался о скандале в женском боксе на ОИ в Париже

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд поделился мнением о резонансном инциденте в женском боксе на Олимпийских играх в Париже. Напомним, стадии 1/8 финала представительница Алжира Иман Хелиф встречалась с итальянкой Анджелой Карини и победила её через 46 секунд после отказа итальянской спортсменки продолжать бой.

«Вот вам факты. Этот боксёр не был протестирован по политическим причинам. В прошлом этот боксёр провалил гендерный тест», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.

Ранее с комментарием выступил тренер Карини Эмануэле Рензини.

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