Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, в главном карде которого поединок проведут 40-летний бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и другой ветеран промоушена — 36-летний Майкл Кьеза. Оба бойца становились победителями реалити-шоу The Ultimate Fighter (Тони в 13-м сезоне, Майкл в 15-м). Противостояние состоится в рамках полусредней весовой категории.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза
03 августа 2024, суббота. 23:00 МСК
Тони Фергюсон
Не началось
Майкл Кьеза

Поединок начнётся позднее 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

В 2023 году Фергюсон провёл два поединка. В первом бою Фергюсон встретился с Бобби Грином и в третьем раунде сдался после болевого. В декабре во втором поединке он проиграл Пэдди Пимблетту судейским решением после пяти раундов.

Кьеза провёл один поединок в 2023 году, встретившись с Кевином Холландом. Бой был завершён в первом раунде после того, как Майкл попал в болевой приём.

Материалы по теме
UFC on ABC 7: претендентский бой Умара, возвращение Буллета и Дудаковой
UFC on ABC 7: претендентский бой Умара, возвращение Буллета и Дудаковой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android