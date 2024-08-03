Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, в главном карде которого поединок проведут 40-летний бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и другой ветеран промоушена — 36-летний Майкл Кьеза. Оба бойца становились победителями реалити-шоу The Ultimate Fighter (Тони в 13-м сезоне, Майкл в 15-м). Противостояние состоится в рамках полусредней весовой категории.

Поединок начнётся позднее 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

В 2023 году Фергюсон провёл два поединка. В первом бою Фергюсон встретился с Бобби Грином и в третьем раунде сдался после болевого. В декабре во втором поединке он проиграл Пэдди Пимблетту судейским решением после пяти раундов.

Кьеза провёл один поединок в 2023 году, встретившись с Кевином Холландом. Бой был завершён в первом раунде после того, как Майкл попал в болевой приём.