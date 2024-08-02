Ислам Махачев дал понять, что пока не намерен драться с Белалом Мухаммадом

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев дал понять, что не он будет следующим соперником действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.

«Люди не дают Белалу насладиться его поясом. Шавкат [Рахмонов, непобеждённый казахстанский боец], думаю, будет следующим с Белалом драться. Это будет хороший бой. У Белала есть свои дела в его весе, у меня есть свои в моём», — сказал Махачев на встрече с фанатами в Абу-Даби.

Напомним, Белал Мухаммад провёл последний поединок на турнире UFC 304, который состоялся 28 июля в Манчестере. Его соперником был на тот момент чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Ислам Махачев в последнем бою, который состоялся в ночь с 1 на 2 июня мск, встречался с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 302. Поединок продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Махачева это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).