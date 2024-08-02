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Дудакова вышла на битву взглядов с российским флагом

Дудакова вышла на битву взглядов с российским флагом
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Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) вышла на битву взглядов с американкой Сэм Хьюз с российским флагом. Поединок состоится на турнире UFC on ABC 7 вечером 3 августа по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: кадр из трасляции

Поединок начнётся не ранее 19:50. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт отдельную онлайн-трансляцию турнира.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз
03 августа 2024, суббота. 19:50 МСК
Виктория Дудакова
Не началось
Сэм Хьюз

Напомним, Виктория Дудакова попала в UFC через шоу Dana White Contender Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Майру Силву. В UFC Виктория идёт на серии из двух побед, одна из которых была одержана россиянкой досрочно.

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