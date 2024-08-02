Том Аспиналл — о Джоне Джонсе: он знает, что для него бой со мной будет более сложным

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказал своё предположение о причине, по которой действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс решил сначала провести бой со своим соотечественником Стипе Миочичем. На данный момент дата поединка Джонса с Миочичем неизвестна.

«Конечно, Джон Джонс не дурак. Хотя иногда он может вести себя так. Он не глупый. Стипе один из лучших тяжеловесов, если не лучший тяжеловес всех времен. Стипе также 43 года, он после трёхлетней паузы, и его последний бой был проигран нокаутом.

Очевидно, он захочет принять этот бой раньше чем со мной, потому что это проще. Намного проще. Намного, намного, намного проще. Он знает, что для него бой со мной будет более сложным», — приводит слова Аспиналла MMA Fighting.

Напомним, поединок Тома Аспиналла и американца Кёртиса Блэйдса завершился досрочной победой британца в первом раунде нокаутом. После окончания поединка Том Аспиналл вызвал Джона Джонса на бой.