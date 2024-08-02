Махачев рассказал, в каком случае он будет готов биться с Холлоуэем

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев готов провести бой с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, если тот победит Илию Топурию.

«Мне нужно новое имя, новый претендент. Я уже победил Армана [Царукяна]», — сказал Махачев на встрече с фанатами в Абу-Даби.

Ранее Макс Холлоуэй косвенно подтвердил, что проведёт бой против чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

32-летний Холлоуэй в своём последнем бою на UFC 300 в апреле нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).

Ислам Махачев в последнем бою, который состоялся в ночь с 1 на 2 июня мск, встречался с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 302. Поединок продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Махачева это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).