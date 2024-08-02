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Бывшая чемпионка Карла Эспарза заявила, что бой на UFC 307 станет для неё последним

Бывшая чемпионка Карла Эспарза заявила, что бой на UFC 307 станет для неё последним
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Первая чемпионка UFC в женском минимальном весе Карла Эспарза (19-7 ММА, 10-5 UFC) объявила на своей странице в социальной сети, что её предстоящий бой с Тишей Пеннингтон (13-7 ММА, 9-7 UFC) на турнире UFC 307 станет последним в её 15-летней бойцовской карьере.

Эспарза объяснила своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

«Я выйду в октагон UFC в субботу, 5 октября, в последний раз. После почти 15 лет в качестве профибойца, сражаясь с лучшими из лучших, я чувствую, что пришло время повесить перчатки на гвоздь. Этот выбор сделан ради моего организма и моей семьи; 20 с лишним лет занятий боевыми видами спорта берут своё», — написала 37-летняя Эспарза.

Турнир UFC 307 состоится 5 октября в «Дельта-центре» в Солт-Лейк-Сити (США).

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