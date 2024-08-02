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Фергюсон ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Кьезой

Фергюсон ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Кьезой
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Тони Фергюсон рассказал, что не планирует завершать карьеру после поединка с соотечественником Майклом Кьезой, который пройдёт 3 августа на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я не чувствую, что это будет мой последний бой. Я люблю UFC, и это то место, где собираюсь остаться. Поэтому я должен заслужить это право. У меня семь поражений, кто, кроме меня, получит восьмой шанс, когда дело дойдет до этого? Я хочу быть здесь. Я не хочу идти драться за другую организацию. Куда я пойду? Буквально, это дом. UFC всегда был домом», — приводит слова Фергюсона BBC.

В последнем бою, который состоялся в декабре прошлого года, Тони встречался с представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Противостояние завершилось победой Пимблетта единогласным решением судей. Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. В общей сложности в послужном списке американца 25 побед и 10 поражений.

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