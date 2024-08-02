Теренс Кроуфорд оказался немного легче Исраила Мадримова перед завтрашним боем

4 августа, в Лос-Анджелесе (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира в трёх дивизионах и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд сразится с обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбеком Исраилом Мадримовым.

В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли оба бойца. Кроуфорд показал на весах 69,58 кг, а вес Мадримова составил 69,85 кг.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

Исраилу Мадримову 29 лет. Боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году и в марте сразился за мировой титул, досрочно остановив в пятом раунде непобеждённого россиянина Магомеда Курбанова.