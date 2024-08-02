Мендес — о травме Махачева: он определённо не сможет драться в октябре

Хавьер Мендес, тренер действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, рассказал, что его подопечный из-за травмы, полученной во время боя с американцем Дастином Порье, не будет готов к турниру UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Да, у него травма связок, и он консультируется с разными. Мы посмотрим, что они скажут ему делать. Но да, он не сможет готовиться к бою, вероятно, до конца ноября-декабря, или, может быть, до января. Всё зависит от того, что он и UFC смогут придумать. Но он определённо не сможет драться в октябре, как надеются люди», — приводит слова Махачева MMA Junkie.

Ислам Махачев в последнем бою, который состоялся 2 июня, встречался с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 302. Поединок продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Махачева это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).