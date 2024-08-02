Стив Эрцег: то, как Мокаев обращается с людьми, похоже на проявление трусости

29-летний австралийский боец UFC Стив Эрцег (12-2) прокомментировал увольнение британского проспекта в наилегчайшем весе (до 57 кг) Мухаммада Мокаева из организации.

«Его удар исподтишка Манела Капе… То, как он обращается с людьми, похоже на проявление трусости. Он немного высокомерен и считает себя очень важным. Я наблюдал это, когда дрался с ним в одном карде, по тому, как он относится к своей команде диетологов и всё такое прочее», — сказал Эрцег в выпуске на YouTube-канале MiddleEasy.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с Мухаммадом. После этого 23-летний боец был исключён из ростера UFC.

Перед турниром UFC 304 Мокаев ударил Манела Капе в отеле.