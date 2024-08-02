Фергюсон отреагировал на слова Уайта про завершение карьеры

Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Тони Фергюсон отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сказал, что хотел бы, чтобы Фергюсон завершил карьеру.

«Ну, мы тоже много чего от него хотим, чтобы он сделал», — сказал Фергюсон на YouTube-канале TheMacLife.

Тони Фергюсон проведёт поединок с соотечественником Майклом Кьезо на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт 3 августа.

В последнем бою, который состоялся в декабре прошлого года, Тони встречался с представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Противостояние завершилось победой Пимблетта единогласным решением судей. Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. В общей сложности в послужном списке американца 25 побед и 10 поражений.