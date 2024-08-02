Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 7 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фергюсон отреагировал на слова Уайта про завершение карьеры

Фергюсон отреагировал на слова Уайта про завершение карьеры
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Тони Фергюсон отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сказал, что хотел бы, чтобы Фергюсон завершил карьеру.

«Ну, мы тоже много чего от него хотим, чтобы он сделал», — сказал Фергюсон на YouTube-канале TheMacLife.

Тони Фергюсон проведёт поединок с соотечественником Майклом Кьезо на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт 3 августа.

В последнем бою, который состоялся в декабре прошлого года, Тони встречался с представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Противостояние завершилось победой Пимблетта единогласным решением судей. Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. В общей сложности в послужном списке американца 25 побед и 10 поражений.

Материалы по теме
Фергюсон ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Кьезой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android