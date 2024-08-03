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Хабиб поддержал Умара Нурмагомедова перед боем с Сэндхагеном

Хабиб поддержал Умара Нурмагомедова перед боем с Сэндхагеном
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова перед поединком с бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Кори Сэндхагеном. Их бой будет главным событием турнира UFC on ABC 7, который пройдёт 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ).

«Младший, только вперёд. Пусть Аллах сохранит тебя и поможет во всём», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

Нурмагомедов в общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 17 поединках, в каждом из которых одерживал победы. На счету Сэндхагена в ММА 17 побед при четырёх поражениях.

Напомним, в соглавном событии турнира UFC в Абу-Даби сразятся российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Польши Михал Олексейчук.

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