Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC on ABC 7, в соглавном событии которого сразятся российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Польши Михал Олексейчук.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук
04 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Михал Олексейчук

Спортсмены выйдут в октагон приблизительно в 23:35 мск. Точное время начала боя будет зависеть от того, как сложатся другие поединки карда, которые запланированы ранее. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

В активе Магомедова в ММА 13 боёв и ни одного поражения. На счету Олексейчука 19 побед при восьми поражениях.

Материалы по теме
UFC on ABC 7: претендентский бой Умара, возвращение Буллета и Дудаковой
UFC on ABC 7: претендентский бой Умара, возвращение Буллета и Дудаковой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android