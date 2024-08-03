Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Билостенный победил Тайрелла Форчуна в 1-м раунде, 3 августа 2024, PFL 7

Сергей Билостенный победил Тайрелла Форчуна в первом раунде на PFL 7
Комментарии

В ночь со 2 на 3 августа мск в американском Нэшвилле проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 7. В одном из поединков предварительного карда встретились российский боец Сергей Билостенный и американец Тайрелл Форчун.

PFL 2024. PFL 7 Playoffs, Нэшвилл, США
Сергей Билостенный (W) — Тайрелл Форчун
03 августа 2024, суббота. 03:15 МСК
Сергей Билостенный
Окончено
SUB
Тайрелл Форчун

Победу в первом раунде одержал Билостенный, который смог провести против соперника болевой приём (скручивание пятки). Эта победа стала для российского спортсмена 13-й в карьере (восемь нокаутом, четыре решением судей, одна болевым приёмом), также в его карьере были три проигранных боя (два — болевым приёмом).

Главным событием вечера смешанных единоборств PFL 7 в Нэшвилле станет поединок российского бойца Дениса Гольцова с американцем Тимом Джонсоном в тяжёлом весе, который определит одного из участников финала граан-при.

Материалы по теме
Мухаммад Мокаев исключён из ростера UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android