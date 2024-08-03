Сергей Билостенный победил Тайрелла Форчуна в первом раунде на PFL 7

В ночь со 2 на 3 августа мск в американском Нэшвилле проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 7. В одном из поединков предварительного карда встретились российский боец Сергей Билостенный и американец Тайрелл Форчун.

Победу в первом раунде одержал Билостенный, который смог провести против соперника болевой приём (скручивание пятки). Эта победа стала для российского спортсмена 13-й в карьере (восемь нокаутом, четыре решением судей, одна болевым приёмом), также в его карьере были три проигранных боя (два — болевым приёмом).

Главным событием вечера смешанных единоборств PFL 7 в Нэшвилле станет поединок российского бойца Дениса Гольцова с американцем Тимом Джонсоном в тяжёлом весе, который определит одного из участников финала граан-при.