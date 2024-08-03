Олег Попов победил Линтона Васселла на PFL 7 и вышел в финал гран-при тяжёлого веса

В ночь со 2 на 3 августа мск в американском Нэшвилле проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 7. В одном из поединков основного карда в тяжёлом весе встретились российский боец Олег Попов и англичанин Линтон Васселл.

Бой продлился три полных раунда и завершился победой Попова единогласным решением судей. Успех в этом поединке позволил российскому бойцу добиться права участия в финале гран-при PFL.

Ранее в одном из поединков предварительного карда PFL 7 россиянин Сергей Билостенный победил в первом раунде болевым приёмом (скручивание пятки) американца Тайрелла Форчуна. Главным событием вечера смешанных единоборств PFL 7 в Нэшвилле станет поединок российского бойца Дениса Гольцова с американцем Тимом Джонсоном.