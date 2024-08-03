Денис Гольцов победил Тима Джонсона в первом раунде главного боя PFL 7

В ночь со 2 на 3 августа мск в американском Нэшвилле проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 7. Главным событием вечера стал поединок российского бойца Дениса Гольцова с американцем Тимом Джонсоном в тяжёлом весе.

Бой завершился в первом раунде, Денис Гольцов одержал победу над Тимом Джонсоном техническим нокаутом. Успех в этом поединке позволил российскому бойцу выйти в финал гран-при PFL.

Ранее на турнире по смешанным единоборствам PFL 7 в Нэшвилле победы одержали два бойца из России: в основном карде Олег Попов выиграл у англичанина Линтона Васселла единогласным решением судей, в предварительном карде Сергей Билостенный одолел американца Тайрелла Форчуна болевым приёмом (скручивание пятки).