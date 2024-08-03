В PFL впервые состоится российский финал гран-при

В ночь со 2 на 3 августа мск в американском Нэшвилле прошёл турнир по смешанным единоборствам PFL 7, в ходе которого определились участники финала гран-при PFL в тяжёлом весе. Ими стали два российских бойца — Олег Попов, который выиграл у англичанина Линтона Васселла единогласным решением судей, и Денис Гольцов, одержавший победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Тимом Джонсоном в главном поединке вечера.

Это первый случай в истории PFL, когда в финале гран-при встретятся два спортсмена из Российской Федерации. Финальный поединок гран-при PFL в тяжёлом весе между Денисом Гольцовым и Олегом Поповым состоится в ноябре 2024 года.

Также в ходе вечера смешанных единоборств PFL 7 в Нэшвилле российский боец Сергей Билостенный победил американца Тайрелла Форчуна болевым приёмом.