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В PFL впервые состоится российский финал гран-при

В PFL впервые состоится российский финал гран-при
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В ночь со 2 на 3 августа мск в американском Нэшвилле прошёл турнир по смешанным единоборствам PFL 7, в ходе которого определились участники финала гран-при PFL в тяжёлом весе. Ими стали два российских бойца — Олег Попов, который выиграл у англичанина Линтона Васселла единогласным решением судей, и Денис Гольцов, одержавший победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Тимом Джонсоном в главном поединке вечера.

PFL 2024. PFL 7 Playoffs, Нэшвилл, США
Денис Гольцов (W) — Тим Джонсон
03 августа 2024, суббота. 05:50 МСК
Денис Гольцов
Окончено
TKO
Тим Джонсон
PFL 2024. PFL 7 Playoffs, Нэшвилл, США
Олег Попов (W) — Линтон Васселл
03 августа 2024, суббота. 04:30 МСК
Олег Попов
Окончено
UD
Линтон Васселл

Это первый случай в истории PFL, когда в финале гран-при встретятся два спортсмена из Российской Федерации. Финальный поединок гран-при PFL в тяжёлом весе между Денисом Гольцовым и Олегом Поповым состоится в ноябре 2024 года.

Также в ходе вечера смешанных единоборств PFL 7 в Нэшвилле российский боец Сергей Билостенный победил американца Тайрелла Форчуна болевым приёмом.

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