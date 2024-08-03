Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен первый поединок бойцовского турнира Бетербиев — Бивол

Стал известен первый поединок бойцовского турнира Бетербиев — Бивол
Комментарии

На шоу Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) может состояться реванш между супертяжеловесами Фабио Уордли и Фрейзером Кларком, сообщает vRinge.com.

Первый бой двух боксёров прошёл в апреле 2024 года, который завершился ничьей. Оба спортсмена согласны ещё на один поединок, но запрашивают существенно увеличить призовой фонд.

За свою профессиональную карьеру Уордли провёл 18 боёв, 17 из которых завершились победой (16 нокаутом). Кларк одержал восемь побед (шесть нокаутом) в девяти поединках.

Ранее сообщалось, что представитель Британии Лоуренс Околи проведёт на шоу дебютную защиту титула с Кевином Лереной.

Также была информация о возможном проведении боя между Джозефом Паркером из Новой Зеландии и немцем Агитом Кабайелом.

Материалы по теме
«Я бы не сказал, что Бивол — самый серьёзный соперник». Бетербиев недооценивает Дмитрия?
«Я бы не сказал, что Бивол — самый серьёзный соперник». Бетербиев недооценивает Дмитрия?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android