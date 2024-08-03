Стал известен первый поединок бойцовского турнира Бетербиев — Бивол

На шоу Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) может состояться реванш между супертяжеловесами Фабио Уордли и Фрейзером Кларком, сообщает vRinge.com.

Первый бой двух боксёров прошёл в апреле 2024 года, который завершился ничьей. Оба спортсмена согласны ещё на один поединок, но запрашивают существенно увеличить призовой фонд.

За свою профессиональную карьеру Уордли провёл 18 боёв, 17 из которых завершились победой (16 нокаутом). Кларк одержал восемь побед (шесть нокаутом) в девяти поединках.

Ранее сообщалось, что представитель Британии Лоуренс Околи проведёт на шоу дебютную защиту титула с Кевином Лереной.

Также была информация о возможном проведении боя между Джозефом Паркером из Новой Зеландии и немцем Агитом Кабайелом.