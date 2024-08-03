Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, в рамках которого встретятся 28-летний россиянин Умар Нурмагомедов и 32-летний спортсмен из США Кори Сэндхаген. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

Поединок Нурмагомедова и Сэндхагена стартует после полуночи. Прямую трансляцию турнира проведёт телеканал «Матч! Боец», а также платформа UFC Fight Pass. Кроме того, начиная с 20:30 мск турнир будет показывать канал «Матч ТВ». «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Напомним, поединок двух бойцов должен был состояться ещё на шоу UFC on ESPN 6 августа 2023 года в главном бою вечера. Причиной отмены стала травма российского бойца, из-за которой двоюродному брату Хабиба пришлось сняться.