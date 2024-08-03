UFC on ABC 7: когда начало турнира, полный кард участников

Сегодня, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC on ABC 7, в рамках которого выступит много бойцов из России. Главным событием вечера станет поединок в легчайшей весовой категории между американцем Кори Сэндхагеном и россиянином Умаром Нурмагомедовым. Их поединок определит следующего претендента на титул чемпиона UFC в этом дивизионе.
Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени. Ниже представлен полный кард участников шоу.
Основной кард:
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов;
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук;
Марлон Вера — Дейвисон Фигейреду;
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза;
Маккензи Дерн — Лупита Годинес;
Хоэль Альварес — Элвис Бренер.
Предварительный кард:
Алонзо Менифилд — Азамат Мурзаканов;
Мохаммад Яхья — Кауе Фернандес;
Шамиль Газиев — Дон'Тэйл Мэйс;
Гурам Кутателадзе — Джордан Вученич;
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз;
Джей Херберт — Роландо Бедойя;
Седрик Дюма — Денис Тюлюлин.