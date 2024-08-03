UFC on ABC 7: когда начало турнира, полный кард участников

Сегодня, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC on ABC 7, в рамках которого выступит много бойцов из России. Главным событием вечера станет поединок в легчайшей весовой категории между американцем Кори Сэндхагеном и россиянином Умаром Нурмагомедовым. Их поединок определит следующего претендента на титул чемпиона UFC в этом дивизионе.

Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени. Ниже представлен полный кард участников шоу.

Основной кард:

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов;

Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук;

Марлон Вера — Дейвисон Фигейреду;

Тони Фергюсон — Майкл Кьеза;

Маккензи Дерн — Лупита Годинес;

Хоэль Альварес — Элвис Бренер.

Предварительный кард:

Алонзо Менифилд — Азамат Мурзаканов;

Мохаммад Яхья — Кауе Фернандес;

Шамиль Газиев — Дон'Тэйл Мэйс;

Гурам Кутателадзе — Джордан Вученич;

Виктория Дудакова — Сэм Хьюз;

Джей Херберт — Роландо Бедойя;

Седрик Дюма — Денис Тюлюлин.