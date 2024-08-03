«Забыл, что в клетке нахожусь». Брат Шары Буллета объяснил первое поражение в карьере

Старший брат бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Умар Магомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» объяснил первое поражение в карьере.

«Всё было хорошо поначалу, я готовился. У меня было два месяца на подготовку. В первый месяц хорошо шла подготовка, я хорошо дышал. Во второй месяц начал болеть. Просто в конце каждой недели у меня поднималась температура. Думал, это из-за того, что иммунитет слабый, лечился. И форма уходила, я слабел и слабел, думал, что происходит? За две недели до боя слёг уже не на два-три дня, а на неделю. Температура не падала, пошёл к врачу, сдал анализы, сказали, что ковид. Потом я уже узнал, что в том месте, куда я ходил, у многих был ковид. Видать, там подцепил. Самое интересное, что во время пандемии я ковидом не болел.

Вообще ничего не было, все вокруг болели, а я нет. Я в красной зоне даже находился. Думал, у меня иммунитет такой. А потом так получилось. Наверное, так должно было случиться. Мне как профессионалу, конечно, надо было звонить тренеру, менеджеру Гору Азизяну, говорить, что не смогу выйти, но смотрел на себя, на Расула, оценивал и думал, что хватит этой формы. У ковида такая особенность есть, что от него происходит сгущение крови. И я ещё гонял необычно много веса, сделал 69 кг. Кровь сгустилась, не рассчитал этот момент. И где-то на третьей-четвёртой минуте у меня начало сбиваться дыхание, перестал поступать кислород в голову, я забыл, что я в клетке вообще нахожусь. Возвращал сам себя в клетку», — сказал Умар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».