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Брат Шары Буллета: иногда на улице рассказывают, какой тактики на бой надо придерживаться

Брат Шары Буллета: иногда на улице рассказывают, какой тактики на бой надо придерживаться
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Старший брат бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Умар Магомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» рассказал, что на улице ему дают советы по тактике в бою.

«Узнают ли люди? К хорошему быстро привыкаешь, говорят. Приятно, конечно. Сначала я стеснялся, да и сейчас стесняюсь. Но приятно. Подходят ребята, иногда сфотографироваться, иногда спросят, как у меня дела. Взрослые мужики тоже.

А иногда могут остановить и рассказать мне, какой тактики на бой я должен придерживаться. Разное бывает. Мне это всё интересно. Я не ожидал, что так получится. Меня много людей узнаёт, на самом деле. Захожу куда-то и сразу взгляды на мне», — сказал Магомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».

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