Чемпион России по боксу Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика

23-летний российский боксёр, успевший стать за свою карьеру чемпионом России и Европы, Дмитрий Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика в Феодосии.

По данным SHOT, 23-летний Дмитрий вместе с братом и катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксёров. 28 июля около 6:30 утра после пробежки они возвращались в отель по набережной и увидели, что толпа мужчин избивала молодого человека. По словам очевидцев, всего было около 15 мужчин. Дмитрий вступился за мальчика, и толпа набросилась на него.

В ходе драки Двали выбили глаз, после чего он был экстренно доставлен в Москву. Врачи диагностировали перелом орбитальной кости, боксёру стараются сохранить глаз как орган, видеть им он больше не будет. Как рассказал сам Дмитрий, карьера в боксе для него завершена, его катмену сломали руку, но уже прошла операция по вживлению спицы для благополучного сращения кости.

По словам Дмитрия, пока есть надежда на то, что повреждённый глаз будет сохранён и он сможет им видеть просветы и силуэты. В противном случае в перспективе его ждёт замена повреждённого органа на протез. Дмитрий обратился в полицию с заявлением, подозреваемых ищут.