«ММА — это своего рода война». Умар Магомедов рассказал о подготовке к новому бою

Российский боец смешанных единоборств Умар Магомедов, являющийся братом представителя UFC Шарабутдина Магомедова, в интервью корреспонденту «Чемпионата» рассказал о подготовке к новому бою.

«Сейчас хорошо готовлюсь к бою, у меня крепкий соперник, молодой, голодный. Уже меня вызывают на бой. Хочу в этом поединке раскрыться, показать, на что я способен на самом деле. Не мог раскрыться. И с Мирзаевым я работал не в своей обычной тактике. Знал, что есть проблемы, поэтому осторожничал, работал аккуратно, не двигался, не дёргал, как обычно. У меня стиль сам по себе очень энергозатратный. Чтобы я мог раскрыться, нужно быть в хорошей форме. Если знаю, что я в плохой форме, то буду подстраиваться. Это ММА, своего рода война, где двое выходят и побеждает не всегда самый сильный, самый техничный. Побеждает тот, кто морально устойчив. Интересная война», — рассказал Умар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».