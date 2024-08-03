Брат Шары Буллета: у меня нет цели попасть в UFC

Старший брат бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Умар Магомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» объяснил, что не имеет цели выступать в UFC.

«У меня нет цели попасть в UFC. У меня там младший брат выступает, он справится за нас двоих. А я пока здесь. Сейчас будто нашёл новую цель, работаю над ней, мне это интересно. Мне нравится этим заниматься. Не очень нравится бить кого-то, а когда меня бьют — тем более.

Но мне неинтересно просто выйти подраться, руками и ногами помахать. Это не приносит удовольствия. Приносит удовольствие сама эта война, подготовка, ощущения эти. В этом есть, можно сказать, своя романтика. Нравится, когда получаешь от этого дивиденды — финансовые и медийные», — рассказал Умар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».