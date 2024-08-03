Главный тренер мужской сборной России по боксу прокомментировал нападение на Дмитрия Двали

66-летний российский тренер по боксу, главный тренер национальной команды России по боксу Виктор Фархутдинов прокомментировал нападение на боксёра Дмитрия Двали, который получил тяжёлую травму глаза.

«Каких‑то глобальных подробностей я не знаю, сейчас нахожусь на сборе. Знаю то, что Дмитрий отдыхал в Феодосии, был на пробежке, заступился за мальчика, после уже его толпа избила. Сейчас пытаюсь связаться с местным тренером, личным тренером Дмитрия. Уму непостижимо, что такое случилось, тем более что мы на сбор с ним собирались», — приводит слова Фархутдинова «Матч ТВ».

Напомним, 23-летний российский боксёр, успевший стать за свою карьеру чемпионом России и Европы, Дмитрий Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика в Феодосии.