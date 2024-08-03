Умар Магомедов: борьба Шары? Критики найдутся всегда и везде, без этого неинтересно

Российский боец смешанных единоборств Умар Магомедов, являющийся братом представителя UFC Шарабутдина Магомедова, в интервью корреспонденту «Чемпионата» рассказал о критике его брата.

«Знаю, что он развивается и в борьбе, и в ударке. Его акцент на ударной технике. Может быть, борьба для кого-то козырь, но он может его обернуть против них же. Умение защищаться — одно, но когда ещё есть локти, колени, то это становится опасным. Шара развивается, становится лучше с каждым боем. В последнем бою был очень неудобный соперник, двухметровый джитсер. И на самом деле бывает сложно, когда соперник меняется за два-три дня до боя.

Готовишься к одному, потом у тебя соперник на 10-15 сантиметров выше и левша, то перестраиваться тяжело и не каждый это сможет сделать. Не знаю, за что критиковать человека, который выступает и красиво выигрывает бои. Критики найдутся всегда и везде, без этого неинтересно. Весь ММА сейчас держится вокруг хайпа, вокруг тех, кому нравится и кому не нравится. Это и подогревает интерес. Если всем нравится, то это не так хорошо. Пусть будут те, кому не нравится», — рассказал Умар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».