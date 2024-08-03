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Бах заявил о недопустимости травли проваливших тест на тестостерон боксёрш

Бах заявил о недопустимости травли проваливших тест на тестостерон боксёрш
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70-летний президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил во время пресс-конференции о недопустимости травли проваливших тест на тестостерон спортсменок. Напомним, МОК одобрил участие алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин в Играх-2024, несмотря на то что в 2023 году эти спортсменки провалили тест на тестостерон и были отстранены Международной ассоциацией бокса (IBA).

«Мы говорим о женском боксе, у нас есть две спортсменки, обе они родились женщинами. Они выросли как женщины, и в паспортах у них написано, что они женщины. Никогда не было сомнений в том, что они женщины, но сегодня кто-то пытается изменить определение слова «женщина». Как можно называть того, кто родился женщиной, не женщиной? Я не собираюсь реагировать на каждое негативное высказывание, здесь разыгралась настоящая травля, это неприемлемо», — приводит слова Баха издание New York Post.

Напомним, МОК исключил IBA из списка признанных организаций в 2023 году.

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