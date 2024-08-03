Отец алжирской боксёрши назвал аморальными людей, критикующих её за выступление на ОИ

Амар Хелиф, являющийся отцом 25-летней алжирской спортсменки Иман Хелиф, встал на защиту своей дочери, назвав критиков его дочери аморальными людьми.

«Нападки на неё аморальны, это несправедливо. Она полюбила спорт, когда ещё была маленькой. Поэтому я говорю ей доказать их неправоту на ринге, и я надеюсь, что она защитит честь Алжира и арабских стран и выиграет золотую медаль», — приводит слова отца спортсменки издание Evening Standart.

Напомним, скандал с алжирской спортсменкой разгорелся перед началом Олимпиады, когда стало известно, что не допущенные к выступлению IBA атлеты выступят на Играх.

Больший масштаб скандал обрёл после боксёрского боя, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Париже на стадии 1/8 финала между итальянкой Анджелой Карини и Иман Хелиф. Поединок завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Хелиф. После боя Карини завершила карьеру.