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Отец алжирской боксёрши назвал аморальными людей, критикующих её за выступление на ОИ

Отец алжирской боксёрши назвал аморальными людей, критикующих её за выступление на ОИ
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Амар Хелиф, являющийся отцом 25-летней алжирской спортсменки Иман Хелиф, встал на защиту своей дочери, назвав критиков его дочери аморальными людьми.

«Нападки на неё аморальны, это несправедливо. Она полюбила спорт, когда ещё была маленькой. Поэтому я говорю ей доказать их неправоту на ринге, и я надеюсь, что она защитит честь Алжира и арабских стран и выиграет золотую медаль», — приводит слова отца спортсменки издание Evening Standart.

Напомним, скандал с алжирской спортсменкой разгорелся перед началом Олимпиады, когда стало известно, что не допущенные к выступлению IBA атлеты выступят на Играх.

Больший масштаб скандал обрёл после боксёрского боя, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Париже на стадии 1/8 финала между итальянкой Анджелой Карини и Иман Хелиф. Поединок завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Хелиф. После боя Карини завершила карьеру.

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