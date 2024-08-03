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«Он может замучить». Умар Магомедов назвал самого сложного соперника для Шары Буллета

«Он может замучить». Умар Магомедов назвал самого сложного соперника для Шары Буллета
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Умар Магомедов, являющийся старшим братом бойца UFC Шарабутдина Магомедова, в интервью корреспонденту «Чемпионата» назвал самого сложного соперника для Шары Буллета.

«Все по-своему сложные. Но самый сложный, наверное, Чимаев. Он хорош в борьбе, может замучить в борьбе, но у него заканчивается бензобак. Если бы был какой-то парень вроде Хабиба, который борется и не устаёт, то с таким было бы сложно. А Чимаев может в первом раунде замучить, а потом устать», — сказал Магомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».

Шара Буллет проведёт свой бой сегодня, 3 августа, в главном бою на шоу UFC on ABC, против Михала Олексейчука.

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