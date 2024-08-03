Старший брат Буллета: Чимаев — состоявшаяся звезда, но Шара не за горами

Старший брат бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Умар Магомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» оценил уровень Хамзата Чимаева.

«Чимаев уже состоявшаяся звезда, у него большие гонорары, до него ещё идти и идти. Но Шара не за горами. Чимаев — интересная личность. Ворвался в UFC, поднял хайп. Хоть и провёл не так много боёв. Сначала дал газу, как говорится, а потом на этом хайпе дальше пошёл. Думаю, ещё один-два боя и все будут говорить Шара — Чимаев, когда будет этот бой? Все будут о нём говорить и пойдёт суета, война в комментариях. Одни будут говорить, что Хамзат борьбой возьмёт, другие — нет, коленом нокаутирует», — рассказал Умар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».