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Брат Шары Буллета сделал прогноз на потенциальный бой Махачева и Царукяна

Брат Шары Буллета сделал прогноз на потенциальный бой Махачева и Царукяна
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Российский боец смешанных единоборств Умар Магомедов, являющийся старшим братом бойца UFC Шарабутдина Магомедова, в интервью корреспонденту «Чемпионата» сделал прогноз на потенциальный бой Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Арман, по моему мнению, даст конкурентный бой. Он неудобный соперник, с ним тяжело. Если будет в хорошей форме, то будет бороться, бороться, бороться, но, думаю, в конце четвёртого или в начале пятого раунда Ислам его финиширует», — рассказал Умар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».

Свой последний поединок Ислам Махачев провёл 5 июня 2024 года против Дастина Порье, одержав победу в пятом раунде после сдачи Порье.

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