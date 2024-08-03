Умар Магомедов: Хабиб — тот, ради кого я утром просыпался и ждал бои

Российский боец смешанных единоборств Умар Магомедов, являющийся братом представителя UFC Шарабутдина Магомедова, в интервью корреспонденту «Чемпионата» рассказал о своём отношении к Хабибу Нурмагомедову.

«Думаю, наследие Хабиба невозможно превзойти. Хабиб это Хабиб, никто его не сможет превзойти. Другая величина. Он тот, ради кого я просыпался утром и ждал бои. Я ждал момент, когда он будет выходить. Смотрел каждый его бой в UFC, от самого первого. И все в прямой трансляции. И каждый раз был в предвкушении, переживал, и каждый раз он оправдывал надежды.

Хабиб от боя к бою становился сильнее и сильнее, он подтянул за собой столько людей и столько людей начало заниматься спортом. Столько людей из-за него переосмыслило какие-то вещи, он был примером для многих. Именно для спорта Хабиб сделал большую вещь. Его знают во всём мире, просто звезда. И он вышел за рамки ММА», — сказал Умар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».