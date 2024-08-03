Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 3 августа

Сегодня, 3 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной соревновательный день в боксе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Поединки проведут как представители мужских, так и женских национальных команд.
16:30. Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала;
17:02. Мужчины. До 71 кг. 1/4 финала;
17:34. Женщины. До 50 кг. 1/4 финала;
18:06. Женщины. До 66 кг. 1/4 финала;
21:00. Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала;
21:32. Мужчины. До 71 кг. 1/4 финала;
22:04. Женщины. До 50 кг. 1/4 финала;
22:36. Женщины. До 66 кг. 1/4 финала;
23:08. Женщины. До 60 кг. 1/2 финала.
Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с заявлением по поводу скандала на Олимпиаде в Париже, произошедшего в бою между алжиркой Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини.