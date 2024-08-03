Брат Шары Буллета: налоги? Невооружённым взглядом видно, что на Хабиба газуют

Умар Магомедов, являющийся старшим братом бойца UFC Шарабутдина Магомедова, в интервью корреспонденту «Чемпионата» высказался о проблемах с Федеральной налоговой службой (ФНС) Хабиба Нурмагомедова.

«Не хочу говорить, что Хабиб кому-то перешёл дорогу, но кто-то на него явно зуб точит. Явно видно невооружённым глазом, что на него газуют. Эти налоги… какая людям разница, что и кому он должен? Это же не их дело, но все это обсуждают. Это его проблемы. Когда у человека что-то плохо, сразу найдутся те, кто будет этому радоваться. Но у Хабиба всегда было много хейтеров. Каким бы он ни был хорошим, всё равно есть люди, которым это всё не понравится. Каждый найдёт к чему придраться.

Не так сказал, не так посмотрел, всю жизнь припоминать будут. Можно поставить на весы все моменты, где он поступил нехорошо, и, наверное, он всё переосмыслил, потому что когда становишься старше, рождаются дети, то сам взрослеешь, умнеешь, мудреешь. А на другой чаше весов хорошие вещи, но про них никто не говорит. Хабиб помогает многим людям, но не афиширует», — сказал Магомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».