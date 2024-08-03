Брат Шары Буллета оценил стиль Умара и Усмана Нурмагомедовых

Старший брат бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Умар Магомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» оценил стиль Умара и Усмана Нурмагомедовых.

«За спиной у них есть Хабиб. Человек, который знает каждый нюанс, каждую мелочь, сам всё это прошёл. И когда это ещё и твой брат, то можно далеко пойти. Я слежу за карьерой Умара, смотрел все его бои, очень интересная техника. Особенно его удары ногами нравятся. У него своеобразная техника, не совсем тайская. Он бьёт не жёстко, но хлёстко, прямой тип-кик может кидать как джеб. У него гибкие бёдра. И Усман так же работает, бьёт хорошо, хлёстко. У меня чуть другая техника, я бью больше на силу», — рассказал Умар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 августа в Челябинске Умар Магомедов проведёт бой с Шодмоном Назокатовым на шоу «Наше дело 85».