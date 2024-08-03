Mash: действующий боец ММА Ивашкин избил мужчину из-за конфликта на дороге в Красноярске

По сообщениям издания MASH, действующий боец ММА Владимир Ивашкин избил мужчину в Красноярске из-за конфликта на дороге. По словам Ивашкина, пострадавший не пропустил его на кольцевом повороте, а потом нахамил.

«По кольцу еду — и человек выскакивает. Ну, получается, у меня кольцо главное. Я выезжаю по главной, а он выскакивает, получается, со второстепенной. Ну, я, чтобы избежать столкновения, уже в последний момент увидел, завернул, то есть не поехал туда, а завернул, остановился узнать, в чём дело. Он выскочил, давай грубить. Нелицеприятные слова сказал.

Ну, я не ударил, чапалаха дал, чтобы привести в себя. Он говорит: «Ты едешь с внутренней без поворотника». Поворотник у меня был, это во-первых. Во-вторых, я ему говорю: «Ты меня пропусти, я по кольцу еду, меня пропусти и делай что хочешь». Ну я ему, чтобы в чувства привести, пощёчину дал, он не останавливается, орёт и орёт, ну и всё — вот у нас драка произошла», — приводит слова Ивашкина издание MASH.

Владимир — один из самых возрастных бойцов ММА в России, на его счету 14 побед и 11 поражений. Ивашкин является депутатом от КПРФ в городе Назарово (Красноярский край). В 2023 году был участником шоу на СТС «Суперниндзя».