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В Федерации бокса России рассказали о состоянии пострадавшего в драке Дмитрия Двали

В Федерации бокса России рассказали о состоянии пострадавшего в драке Дмитрия Двали
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Федерация бокса России (ФБР) выпустила заявление по поводу ситуации с чемпионом России и Европы по боксу Дмитрием Двали.

«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали. В данный момент Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего. Дмитрию оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксёрского сообщества. Сам Дмитрий Двали также благодарит всех за поддержку!» — говорится в пресс-релизе ФБР.

Напомним, ранним утром 28 июля Дмитрий Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика в Феодосии. Около 6:30 утра после пробежки Дмитрий с командой возвращались в отель по набережной и увидели, как толпа мужчин избивала молодого человека. По словам очевидцев, всего было около 15 мужчин. Дмитрий вступился за мальчика, и толпа набросилась на него. Карьера боксёра для Двали официально завершена.

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