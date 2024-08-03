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Виктория Дудакова — Сэм Хьюз: ориентировочное время начало боя — 19:50 МСК

Виктория Дудакова — Сэм Хьюз: ориентировочное время начало боя — 19:50 мск
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Сегодня, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, в рамках которого поединок проведёт россиянка Виктория Дудакова. Её соперницей будет представительница США Сэм Хьюз. Бой состоится в женском минимальном весе (до 52 кг). Ориентировочное время начало боя — 19:50 по московскому времени.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз
03 августа 2024, суббота. 19:50 МСК
Виктория Дудакова
Не началось
Сэм Хьюз

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт отдельную онлайн-трансляцию турнира.

Напомним, Виктория попала в UFC через шоу Dana White Contender Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Майру Силву. В общей сложности на счету Дудаковой восемь побед и ни одного поражения. В активе Хьюз восемь побед при шести поражениях.

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