СК РФ завёл уголовное дело после избиения чемпиона России и Европы Дмитрия Двали

СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело в связи с избиением и тяжёлой травмой глаза чемпиона России и Европы Дмитрия Двали.

«В ходе мониторинга соцсетей в телеграм-каналах выявлена информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил руководителю следственного отдела по городу Феодосии Евгению Овчаренко выйти с ходатайством перед надзирающим прокурором о передаче уголовного дела, возбуждённого органами дознания по ст. 213 УК РФ, в органы СК с целью всестороннего расследования, дачи оценки действиям двух задержанных местных жителей и иным участникам конфликта», — говорится в пресс-релизе Следственного Комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.