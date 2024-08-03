Вице-президент PFL: Мокаев настоящая головная боль. Мы не заинтересованы в его подписании

Вице-президент PFL Рэй Сефо обозначил позицию лиги насчёт потенциального подписания непобеждённого британского бойца дагестанского происхождения Мухаммеда Мокаева.

«У меня были разговоры с людьми, которые в курсе положения дел, и, похоже, Мокаев настоящая головная боль, с ним трудно иметь дело. Так что нет, мы не заинтересованы [в его подписании]», — приводит слова Сефо портал MMAJunkie.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и провёл всего семь поединков.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.