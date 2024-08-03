Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: ориентировочное время начала боя — 23:00 мск

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, в главном карде которого поединок проведут 40-летний бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и другой ветеран промоушена — 36-летний Майкл Кьеза. Оба бойца становились победителями реалити-шоу The Ultimate Fighter (Тони в 13-м сезоне, Майкл в 15-м). Противостояние состоится в рамках полусредней весовой категории. Ориентировочное начало боя — в 23:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия. Ссылка на трансляцию появится ближе к началу шоу UFC on ABC.