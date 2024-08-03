Илия Топурия возглавит турнир UFC 308. Назван соперник

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия проведёт следующий бой против известного американского бойца Макса Холлоуэя на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Их поединок возглавит кард турнира. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Официальная страница UFC в социальных сетях

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

32-летний Холлоуэй в своём последнем бою на UFC 300 в апреле нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).

Ранее Махачев рассказал, в каком случае он будет готов биться с Холлоуэем.