Хамзат Чимаев проведёт следующий бой на турнире UFC 308

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев проведёт следующий бой против бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Официальный аккаунт UFC в социальных сетях

Чимаев и Уииттакер должны были подраться 22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. Однако чеченский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем. На недельном уведомлении Икрам Алискеров вызвался заменить Борза и выйти на бой против Роберта. Поединок между Уиттакером и Алискеровым завершился победой австралийца нокаутом в первом раунде.