Магомед Анкалаев выступит на турнире UFC 308. Его оппонентом будет не Алекс Перейра

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев проведёт следующий бой против австрийского бойца сербского происхождения Александара Ракича на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее Магомед Гаджиясулов высказался о потенциальном титульном поединке между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.