Александр Волков проведёт реванш против Сириля Гана на турнире UFC 308 в Абу-Даби

Бывший обладатель временного чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган проведёт следующий поединок против топового российского бойца Александра Волкова на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.

Фото: Пресс-служба UFC

Ранее Волков и Ган уже встречались на UFC Vegas 30 в 2021 году. Тогда французский боец одержал победу единогласным решением судей.

Волков за свою карьеру провёл 48 боёв, 38 из которых завершились победой (24 нокаутом, четыре — сдачей, 10 — решением судей). Последний поединок российского спортсмена был с соотечественником Сергеем Павловичем. Победа осталась за Волковым, после чего Павлович в расстроенных чувствах грубо оттолкнул подошедшего к нему после боя со словами благодарности соперника.

На счету Гана 14 боёв. Победой француза завершились 12 (шесть — нокаутом, три — сдачей, три — решением судей).